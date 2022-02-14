Türkiye İzmir'de vaka sayısında flaş gelişme! Vali duyurdu

İzmir'de vaka sayısında flaş gelişme! Vali duyurdu

Türkiye

İzmir'de vaka sayısında flaş gelişme! Vali duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi. Köşger, Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirtti.

14 Şubat 2022, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirterek, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının son bir haftada İzmir'de, 961.57'den 1229.37'ye yükseldiği açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bakanlığın açıkladığı rakamlar 1 hafta önceki rakamlar. Şu an vaka sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım ünitelerinde de olumsuzluk yok. Buna rağmen vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dikkatli olsunlar, kişisel korunma önlemlerini ihmal etmesinler" dedi.


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