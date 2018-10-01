İzmir'de yangın: 3 yeri hasar gördü

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu

01 Ekim 2018, Pazartesi 06:51
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Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi’nde Abdülkadir Yılmaz’a ait züccaciye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

APARTMANDA BULUNANLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

İş yerinin bulunduğu apartmandaki kişiler dumandan etkinlendi. Çevre iki dükkanda da hasar oluştu. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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