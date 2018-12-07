Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarındaki devriye faaliyeti sırasında bir lastik botu fark etti. Lastik botu durduran ekipler Yunan adalarına geçmeye çalışan 18’i çocuk, 14’ü kadın 50 Afganistan uyrukluyu kıyıya getirdi. Ekiplerin aldığı diğer bir ihbar doğrultusunda aynı bölgede düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

22'Sİ ÇOCUK

Operasyonda, 22’si çocuk 13’ü kadın toplam 45 Afganistan uyruklu yakalandı. Afganların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.