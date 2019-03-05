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İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

İzmir’in Bergama ilçesinde bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Korkunç olay, bir TIR şoförü tarafından kaydedildi

05 Mart 2019, Salı 21:32 Son Güncelleme:
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İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi.

KORKUNÇ ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İşkence anlarına tanıklık eden ve arkadan gelen TIR sürücüsü ise bu korkunç anları sosyal medyadan paylaştı.

Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatırken, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de sürücüden şikayetçi oldu.

İZMİR (İHA)

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