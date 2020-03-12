Türkiye İzmir'deki AVM'de silah sesleri

İzmir'deki AVM'de silah sesleri

Türkiye

İzmir'deki AVM'de silah sesleri

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi elinde silah ile AVM'ye girdi. İçeriden silah sesler geldi.

12 Mart 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde, alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren kimliği belirsiz kişi, rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna edip, alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alındı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı. Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu. Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu. Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA


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