İzmir’deki depremde 17 saat sonra 2. kurtuluş

İzmir'deki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor. Tamamen yıkılan 8 katı Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında iş yerleri de vardı.

8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı

Rıza Bey Apartmanı'ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor. Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

Çifte mucize

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi. İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı. Yine Hülya Özmet de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı. Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut da yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.



