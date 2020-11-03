Türkiye İzmir'deki depremde can kaybı artıyor

İzmir'deki depremde can kaybı artıyor

Türkiye

İzmir'deki depremde can kaybı artıyor

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 111 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

03 Kasım 2020, Salı 21:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 111 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 44'ü büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1621 artçı sarsıntı tespit edildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Depremde 111 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanırken, 4 binada ise devam ediyor.

AA


İlgili Haberler
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif yürümeye başladıEnkaz altındaki Nerrin Erakman’dan acı haberÇınar ve Sayra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Biden’la birlikte lider tipi değişecek mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto sonuçları: 3 Kasım Süper Loto sorgulama ekranı