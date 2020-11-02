Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti.

AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839’u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.





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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarından satır başları şöyle:

En sonunda yavrularımıza kavuştuk. Hamdolsun bu çok güzel bir mutluluk.

Bütün ekiplerimizi Türkiyemiz bu mutluluğa şahit olduk. Dualarımız kabul oldu. Vatandaşlarımıza kavuşmak için çalışıyoruz. ümitlerimizi hiçbir zaman yitirmedik. tüm ekiplerimize şükranlarımızı iletiyorum. Yeni güzel haberlerimizi vermek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.





Kira yardımı yapılacak

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.

Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.

7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.

Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler. Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak.

İzmir'de yeni deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

08.05

4 yaşındaki Elif, Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Elif'in kurtarılması kurtarma ekipleri arasında büyük bir sevinç yarattı. Alkışlar arasında çıkarılan Elif'i görenler göz yaşlarını tutamadı.

3 yaşındaki Elif'in hastaneden ilk görüntüleri yayınlandı. Elif, tedbir amaçlı yoğun bakımda takip ediliyor.

1712 çadırın kurulumu tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu. Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

41 bina hasarlı

Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi

" Hasar tespit çalışmalarında 2 bin 234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 41 bina, orta hasarlı 35 bina bulunuror. Bir ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Bayraklı'daki 24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Vatandaşlara yardım ödemesine başlandı. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım yapılacak. 13 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada "Dün akşam itibarıyla İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi.







