İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 812 artçı sarsıntı yaşandı.





49 kişi öldü, 996 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, yaralı sayısının ise 896'ya yükseldiği belirtildi. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Artçı depremler sürüyor

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 812 artçı sarsıntı yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

229 vatandaşın tedavisi devam ediyor

Öte yandan, deprem sonrası yaralı ve ölü sayısıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Bakan Koca, sözlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır dileyerek başlamış "Şuan hastanelerimizde gözlem, müşahede ve servislerde yatan 243 hastamız var. Şuan yoğun bakımlarımızda 8 hastamızın olduğunu ve bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorunumuz yok. Şuana kadar ameliyatı yapılan 15 hastamız oldu. Bu müdahale yapılan hastalarımız arasında da ciddi durumu olan yok" demişti. Güncel son yaralı sayısı AFAD tarafından 229 olarak açıklandı.

"Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz"

"Daha önce örneğini görmediğimiz salgın durumunda bir depremle karşı karşıyayız" diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda yemek yerken veya kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere kalabalık ortamların oluştuğunu görüyoruz. Bu dönemde kamu kurumları ve STK'ların personel yoğunluğu sağlaması ama bu personelleri dinlendirerek bunu yapmalarını, salgınla mücadele ederken tedbirlere uyarak işleyişi sağlamaları gayreti içerisindeyiz. Bakanlığımız, AFAD ve UMKE ekipleri, alanda vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde maske ile dezenfektan dağıtma gayreti içerisindeler"

Depremin simgesi İnci'yi ziyaret edecek

Depremin simgesi haline gelen isimleri ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Seher Hanım'ı gördüm. Birazdan özellikle Ede Hanım'ın göçük altında hayatta tutmak için damar yolu açtığı İnci kızımızı ziyaret edeceğim. Seher Hanım'ın üç yavrusundan birisi hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili herhangi bir sorun yok ve yakinen durumlarını takip ediyoruz. Rabbim bu tür felaketleri memleketimize, vatanımıza ve milletimizi bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun" Bakan Koca, diğer hastanelerdeki depremzedeleri ziyaret etmek için Ege Üniversitesi'nden ayrıldı.

"Yıkılma riski olan binalar var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda 100 vatandaşın kurtarıldığını aktardı. Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var" dedi.

"Kira yardımı yapılacak"

Yapılacak olan yardımlardan da bahseden Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Yakınlarınız için 184 sabim hattını arayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.

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