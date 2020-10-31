İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında dün saat 14.51’de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi’nin 16.5 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre illerin yanı sıra İstanbul, Edirne, Bursa, Eskişehir’de de hissedildi. Deprem, İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkıma, Seferihisar’da tsunamiye neden oldu. 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Can kaybı 35 oldu. Servislerde yatan 243, yoğun bakımda 8 hastamız var" dedi.

Destek mesajları yağdı

Ege Bölgesi’nin tamamı ile İstanbul, Edirne ve Bursa’ya kadar birçok ilde hissedilen deprem sonrası sevk edilen kurtarma ekipleri çok sayıda vatandaşı enkaz altından sağ çıkardı. Vatandaşlar hasar gören binalara girmemeleri için uyarıldı. AFAD deprem sonrası bölgeye 3 milyon TL ödenek gönderdi. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir’e gitti. Felaketle sarsılan İzmir için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Buse 9.5 saat sonra kurtarıldı

İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de telefonda görüştüğü Buse’ye, “Moralini yüksek tut, kurtaracağız” demişti. Buse’den güzel haber gece yarısı geldi. 9.5 saat süren çalışmanın ardından Buse kurtarıldı.

Evlerine giremediler

İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından evlerine girmek istemeyen birçok vatandaş geceyi parklarda geçirdi. Vatandaşlar için bölgede yardım çadırları da kuruldu.

Artçılar 15 gün sürecek

Depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam etti. AFAD, 24’ü, büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 277 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin ardından büyüklüğü 5.9’a kadar artçıların olabileceğini ve 15 gün kadar süreceğini duyurdu.

Kente girişe kısıtlama

Depremin ardından İzmir’e araç girişine kısıtlama getirildi. Ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarının girişine öncelik verilirken kentten çıkışlara ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

4 binada tamamlandı

Depremde en büyük hasar Bayraklı’da meydana geldi. İlçedeki Emrah Apartmanı’ndan 11, Rıza Bey Apartmanı’ndan 5, Doğanlar Apartmanı’ndan da 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yıkılan apartmanlardan onlarca kişi de sağ kurtarıldı. 17 yıkılan binadan 4’ünde arama kurtarma çalışmaları gece tamamlandı.

3 ilde daha etkili oldu

13 enkazda ise kurtarma ekipleri alışmalarını aralıksız sürdürdü. Deprem İzmir’de yüzlerce binada da hasara yol açtı. Aydın Kuşadası’nda 100 binada hasar tepsit edildi. Karaburun’da 6 binada ağır hasar olduğu açıklandı. Aydın’da 54, Manisa’da 5 ve Balıkesir’de 2 kişi deprem sırasında yaralandı.

Sokakları su bastı

Merkez üssü Ege Denizi olan, depremle sallanan İzmir’in sahildeki yerleşim yerlerini kısa süre sonra tsunami de vurdu. İstanbul ve Edirne’ye kadar kendini hissettiren depremin ardından gelen su baskınları da can aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri mahsur kalanların yardımına koştu.

Tekneleri sürükledi

Tsunami sırasında Sığacık Marina’da demirli olan yelkenli tekneler denize sürüklendi. O anları anlatan Sığacık Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, 3 iskelenin kırıldığını 50 teknenin ise marinadan çıktığını söyledi. Günlü, “Gel-git uzun süre devam etti. En az 10 defa sular yükselip alçaldı” dedi.

Korkup dışarı çıktı

Seferihisar’da depreme evinde yakalanan Fatma Erçetin (86), sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çeken Erçetin bir sandalyeye oturdu. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz suyunun yükselmesiyle, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Torununun görüp sudan çıkardığı Erçetin, hayatını kaybetti.

Telefonlar kilitlendi

İzmir’de deprem sonrası binlerce kişi yakınlarından haber alabilmek için telefonlara sarılınca hatlar kilitlendi. AFAD, “İnternet tabanlı haberleşme uygulamalarını ve SMS’i tercih edin. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” uyarısı yaptı. Deprem sonrası; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bölgedeki abonelerine ‘ücretsiz internet ve konuşma paketleri’ tanımlayacaklarını duyurdu.

Komşuda 2 çocuk öldü

İzmir’de deprem sonrası binlerce kişi yakınlarından haber alabilmek için telefonlara sarılınca hatlar kilitlendi. AFAD, “İnternet tabanlı haberleşme uygulamalarını ve SMS’i tercih edin. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” uyarısı yaptı. Deprem sonrası; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bölgedeki abonelerine ‘ücretsiz internet ve konuşma paketleri’ tanımlayacaklarını duyurdu.





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