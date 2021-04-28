İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

İzmir ilinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmiş 72 kişi de yaralanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhâl resen soruşturmaya başlanarak , görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları marifetiyle delil toplama faaliyetine başlanmıştır.

İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeler ivedilikle temin edilerek muhafaza altına alınmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edilmiş ve binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme (özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varılmıştır. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve bu akademisyenlerin de deprem bölgesine intikâli sağlanarak binaların enkazı kaldırılmadan önce inceleme yapmaları sağlanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihaî raporlar hazırlanması istenmiştir. Gelinen aşama itibariyle nihaî raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirilmiştir.

TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenmiş olup, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istenmiştir.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adlî kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir.Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

GÖZALTINA ALINANLAR...

Gözaltına alınanlar arasında yıkılan Rızabey Apartmanı'nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapanlar, denetim yapan yapı denetimciler, kentsel dönüşüme izin vermeyenler de var... T.A, R.B., M.K.,G.U.,H.S.,İ.B.,K.K.,E.P.,D.K.,T.Ö.



