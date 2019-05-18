Olay, 9 Mayıs'ta Basmane'deki 1279 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli V.E.C. (40) marketin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan 2 gençten 1'i, kadının elinden telefonu kapıp kaçtı. Telefonu çalınan talihsiz kadın karakola giderek şikayette bulundu. V.E.C.'nin şikayeti üzerine, polis ekipleri, çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Başlatılan çalışma kapmasında marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççıların A.O. (20) ve H.O. (25) olduğunu tespit etti. Polisin, kaldıkları otele düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çarşamba günü adliyeye sevk edilen, A.O. ve H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.E.C.'ye ise çalınan telefonu teslim edildi.

Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 zanlının Suriyeli kadından telefonu kapıp kaçtıkları görülüyor.

İZMİR (İHA)