İzmir'deki orman yangını ile ilgili flaş gelişme!

İzmir'deki orman yangını ile ilgili flaş gelişme! İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu. Bölgede rüzgarın etkisini yitirmesiyle çalışmaların olumlu yönde geliştiği ifade edildi