Türkiye İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Menderes ilçesi Görece Köyü Mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerle müdahale edilirken, Manisa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri de desteğe geldi.

Yangın yerinde yer yer tütmeler olduğu belirtilirken yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

İZMİR (İHA)


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