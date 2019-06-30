İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüdü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi

İZMİR (İHA)