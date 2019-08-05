İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

05 Ağustos 2019, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
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İzmir’deki orman yangını kontrol altında

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA)

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