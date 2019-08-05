İzmir’deki orman yangını kontrol altında
İzmir’in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İZMİR (DHA)