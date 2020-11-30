İzmir’i sarsan depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye dayanışma ve dirençli şehirler inşa etmek için bütün yaşam alanlarını birlikte tasarlama çağrısı yaptı. Başkan Tunç Soyer, İstanbul’da düzenlediği ortak akıl toplantısında, Türkiye’deki girişimcileri İzmir’in gelişimine destek vermeye davet etti. Aynı zamanda yönetiminde söz sahibi 69 kamu ve özel sektör kuruluşunun oluşturduğu İzmir Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Tunç Soyer, “Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil; gelin ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım” dedi. Toplantı pandemi önlemleri nedeniyle Beşiktaş Yıldız Parkı’nda açık alanda yapıldı. Fiziksel mesafe kurallarının gözetildiği toplantıya başkonsoloslar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler ve gazeteciler katıldı.

Tecrübe paylaşımı

Konuşmasına deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken neden İstanbul’da bir toplantı yapma gereği duyduğunu anlatarak başlayan Başkan Soyer, “Son 18 ayda İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarından birini, pandemiyi, tsunamiyi ve deprem felaketini ardından tekrar pandemiyi yaşadık. Bu zor süreçte zamanımızın önemli bir kısmı kriz yönetimiyle geçti. Çok acı tecrübeler yaşadık, hızla çözümler ürettik ve bunların ne kadar verimli olabildiğini gördük. Bugün burada olmamızın nedeni, bu tecrübemiz henüz sıcakken tüm Türkiye ile paylaşmak ve çözümleri birlikte nasıl güçlendirebileceğimizi karşılıklı konuşmak” diye konuştu.

Birleşmeye davet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden birleşme çağrısı yaparak sözlerine şöyle devam etti: “Yaşam hakkının güvence altında olduğu bir şehir iklimi yaratmak için İzmir’de bir düşünce meydanı oluşturalım. Zaten dünya çok kırılgan, devasa küresel sorunlarımız var. Bu sorunlarla ancak dayanışmamızı büyüterek başa çıkabiliriz. Bu niyetlerimizi paylaşan herkesi, sosyal ve ekonomik girişimcileri, daha dirençli bir şehir, bir Türkiye, bir dünya yaratmak için İzmir’e katılmaya davet ediyorum.”

Şimdi İzmir zamanı

Toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yapılan İzmir Zamanı Tanıtım Filmi de gösterildi. Film kendisi de İzmirli olan tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer tarafından seslendirildi. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına İzmir gönüllüsü olarak, bir proje fikri sunarak veya İzmir Şehir Fonu’na destek olarak katılmak mümkün. Detaylı bilgi www.izmirvakfi.org adresinden alınabilir.

Hiç kimse sokakta kalmayacak

Başkan Soyer konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AFAD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arasında koordinasyonsuzluk olup olmadığına dair soruyu Başkan Soyer, “Size öyle yansımış olabilir. Her sabah birlikte toplantı yaparak birlikte çalışmayı sürdürdük” şeklinde yanıtladı. Başkan Soyer bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair de bilgi verdi. Depremin hemen ardından üç ana başlık altında çalışmaya başladıklarını dile getiren Başkan Soyer, “İlk başlığımız arama kurtarmaydı. İkinci başlığımız dışarıda süren hayatın organize edilmesiydi. 4 bin 239 ağır, 6 bin 929 orta hasarlı binamız var. Ve bu binalarda yaşayan yaklaşık 50 bin kişi sokakta kaldı” ifadesini kullandı. Sadece çadır kurup battaniye dağıtmakla iş bitmediğini belirten Tunç Soyer, “Biz de mobil çamaşırhaneler, mobil duşlar kurduk örneğin. Çok hızlı bir biçimde dışarıda devam eden hayatı koordine ettik. Üçüncü başlık olarak ise bundan sonra bu tip felaketlerin yaşanmaması için nasıl bir kentsel dönüşüm yapacağımıza dair çalışıyoruz. Depremle ilgili bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin katılımıyla bir ortak akıl çalıştayı yaptık. Her bir binaya bir deprem güvenlik karnesi vermek için kent yapı stokunun envanterini çıkarmaya başladık. Acil ihtiyaçları için orta hasarlı binaların sahiplerini de maddi olarak destekleme kararı aldık. Bir hafta içinde kimseyi sokakta bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

Kimler katılabilir?

Yaşama dair yeni bir sözü, fikri ve projesi olan herkes İzmir Zamanı’na katılabilir. Ortak akıl çağrımız dünyanın her yerinden katılıma açıktır.

Nasıl katılacaksınız?

İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına dört farklı yöntemle dahil olabilirsiniz...

◗İzmir Zamanı fikriniz hakkında video mesaj gönderin: Instagram’da #izmirzamanı etiketi ile fikrinizi bir dakikalık bir video mesaj ile paylaşıp bize eposta (izmirzamani@izmirvakfi.org) yoluyla bilgi verebilirsiniz. Videoları değerlendirecek olan ekibimiz aşağıdaki kriterleri sağladığı takdirde projenizi geliştirmek için sizinle iletişime geçecek.

◗İzmir Zamanı fikrinizi bir form ile bize iletin: İzmir Vakfı’nın web sitesindeki katılım formunu doldurarak İzmir Zamanı fikrinizi ve gerektirdiği ihtiyaçları bizimle paylaşabilirsiniz. Yapılan değerlendirme sonucunda önerinizin kriterleri sağladığı tespit edilirse size ulaşarak fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesi için destek olacağız

◗İzmir Zamanı gönüllüsü olun: İzmir Zamanı kapsamında yürütülen projelere gönüllü destek olmak istiyorsanız aşağıdaki gönüllü formunu doldurabilirsiniz. Yapılan değerlendirme sonucunda desteğiniz en uygun İzmir Zamanı projesiyle buluşturulacak.

◗İzmir Şehir Fonu’na katkı koyun: Doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği yenilikçi bir hayat için geliştirilen fikirleri desteklemek üzere İzmir Şehir Fonu’na katkı koyabilirsiniz. İzmir Şehir Fonu’na nasıl katkı koyabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen bizimle temasa geçin: sehirfonu@izmirvakfi.org İzmir Zamanı fikirleri, İzmir’in önemli paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Kurul, uygulamaya değer gördüğü fikirleri İzmir’deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecektir. Şayet gerekiyorsa, fikir sahibi gereken bütçe ve/veya kaynakları başvuru formunda somut olarak ortaya koymalıdır. Fikrin uygulanması için gereken kaynaklar projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecektir. İzmir Vakfı Sekretaryası süreç boyunca kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Değerlendirme sürecinin takvimi süreç içerisinde fikir sahipleriyle paylaşılacaktır.





Proje ve fikirleriniz nasıl değerlendirilecek?

İzmir Zamanı fikirleri, İzmir’in önemli paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Kurul, uygulamaya değer gördüğü fikirleri İzmir’deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecektir. Şayet gerekiyorsa, fikir sahibi gereken bütçe ve/veya kaynakları başvuru formunda somut olarak ortaya koymalıdır. Fikrin uygulanması için gereken kaynaklar projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecektir. İzmir Vakfı Sekretaryası süreç boyunca kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Değerlendirme sürecinin takvimi süreç içerisinde fikir sahipleriyle paylaşılacaktır.

Değerlendirme kriterleri

◗İzmir kültürü: İzmir’in tarihsel birikimi ve kültürü ile uyumlu olmalıdır.

◗Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi: Fikir, İzmir’in gerçek bir problemini çözüme ulaştıracak detayları içermelidir.

◗İnovasyon: Önerilen fikir özgün ve yaratıcı bir yaklaşım sergilemelidir.

◗Sosyal etki: Fikir, ana hedef kitlesi ile şehrin sosyal ve ekonomik yaşamında doğrudan ya da dolaylı olarak ölçülebilir bir değişim yaratmalıdır.

◗Sürdürülebilirlik: Önerilen fikir, diğer canlılar ve doğanın bütünü üzerinde olumsuz bir etki bırakmamalıdır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir gelişme hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Fikrin kendisinin ve etkisinin sürdürülebilir olması için gerekli stratejileri içinde barındırmalıdır.

◗Uygulanabilirlik: Fikir uygulanabilir ve kendi içinde tutarlı bir mantıksal çerçeveye sahip olmalıdır.