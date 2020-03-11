Menemen Ulukent’te eylül ayında kapılarını öğrencilerine açacak olan kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi kademeleri bulunuyor. Bahçeşehir Kuzey Kampüsünde, STEM+A Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları da yer alıyor.

Kampüste 48 derslik bulunuyor. Yeni okul yatırımları Bu sene 11 yeni kampüs yatırımı yapacaklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Bugün itibariyle 60 ilde 128 kampüsle 100 bine yakın öğrencimize eğitim öğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz.

2020-2021 döneminde 11 yeni kampüs faaliyete girecek. ‘Ekonomiye ne oldu, ne olacak?’ denilen bir dönemde, özellikle çoğu işadamımızın yoğurdu üfleyerek yediği bir dönemde biz yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü eğitim-öğretim alanı çok önemli bir sektör” dedi.