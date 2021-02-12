Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.





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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu. Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta sa vaş alanına döndü.

Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu. Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi. Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı. Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı. Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

Vali Köşger: Görülmemiş vaka yaşandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli'yi taşıyan uçak iniş yapamadı

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

Soyer: Maddi zarar büyük

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.

Oran: Çeşme cehennemi yaşadı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği’nden Çeşme ilçesi ve ilçede bulunan Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yol açtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu" denildi.

Açıklamada ayrıca, olay yerine İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet veÿ112 Sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.







