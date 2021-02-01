İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
01 Şubat 2021, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nden de deprem ile ilgili açıklama geldi. Derinliğin 9 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ifade edildi.
Saat 08.47'de ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü yine Ege Denizi olan deprem. İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.
Daha sonra depremin büyüklüğüyle ilgili revize geçen AFAD ve Kandilli, sarsıntıyı 4.8 olarak güncelledi.
Art arda depremler
Öte yandan bölgede bir deprem daha meydana geldi. Saat 09.00'da İzmir'in Karaburun açıklarında meydana gelen 3. deprem 4.7 büyüklüğünde... AFAD'ın açıkladığı depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
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