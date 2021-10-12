Kültür & Sanat İzmir’in sembol noktalarında dans gösterisi

İzmir’in sembol noktalarında dans gösterisi

Kültür & Sanat

İzmir’in sembol noktalarında dans gösterisi

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One’ın Türkiye birincisi B-Girl Jemrai, İzmir’in sembol noktalarında dans etti. Daha önce Madrid, Paris, Viyana, Boston, Las Vegas gibi şehirlerde Red Bull dansçılarıyla çekilen seriye böylece İzmir de eklendi.

12 Ekim 2021, Salı 19:18 Son Güncelleme:
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2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Türkiye birincisi, B-Girl Jemrai’nin yeteneklerini sergilediği “Dance City Guide” videosu Red Bull.com’da yayınlandı. Videonun çekimleri İzmir Saat Kulesi, Kültürpark, Alsancak Garı, Pakistan Pavillion’u, Kızlarağası Hanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Çeşme Kalesi ve Alaçatı Yel Değirmenleri gibi İzmir’in ikonik noktalarında gerçekleştirildi. Jemrai’nin yerçekimine meydan okuyan figürleriyle dikkat çektiği çekimlerin, Bostanlı Kaykay Pisti’nde gerçekleştirilen kısmında ise Jemrai’ye Türkiye’nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen, Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu eşlik etti.

BÜYÜK FİNAL POLONYA’DA

Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleşti.

B-Boy ve B-Girl’lerin Türkiye’nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlendi. Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak, 5-6 Kasım 2021’de Polonya’nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

DHA

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