İzmir’in trafiği havadan denetlendi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince bugün 15.00-17.00 saatleri arasında helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ercan Kaçanoğlu, trafiğin yoğun olduğu noktalarda, kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamayı, 2 saat süreyle havadan yönetti.

HAVADAN TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Buca ve Bornova ilçelerindeki otoyol ile bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yolları ve Işıkkent gişeleri mevkisindeki kontrolde, emniyet şeridi ve şerit ihlali, hatalı sollama, yakın takip ve işaretleme yapmaksızın duraklama yapan araçlar ile emniyet kemeri takmayanlar ve kasksız motosiklet sürücüleri ekiplere bildirildi.

Ercan Kaçanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün sürücülerde ’algılanan yakalanma riski duygusunun’ sürekli üst düzeyde tutularak kural ihlallerinin önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla otoyol ve şehirler arası kara yollarındaki ihlallerin önlenmesi için havadan trafik denetimi yaptık." dedi. Kaçanoğlu, bu yöndeki uygulamaların süreceğini belirtti.

İZMİR (AA)