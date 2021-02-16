TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya seslenen Kaptaner, "Yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Siz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni, bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.





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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili TTBnin yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. İzmir Tabip Odası önceki başkanlarından ve İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasını eleştirdi. Kaptaner, 13 kişinin PKKlı katiller tarafından şehit edilmesinin tüm milleti büyük bir acı içerisine soktuğunu belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kaptaner, Milletimizin ve bütün hekimlerin başı sağ olsun. Ama buradan, bu PKKlı katillerin adını anmadan adeta onların adını gizleyerek, kurtarılamamaları nedeniyle 'Üzüntülüyüz diye açıklama yapan ve PKKnın adını anmayan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancıya sesleniyorum; Siz yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Sizin daha önce Abdullah Öcalana Özgürlük Platformu yürütücüsü olduğunuzu biliyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'nda, hala o günlerde kalıp, o görevi mi sürdürüyorsunuz? Siz bu örgütü bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.

İzmir Tabip Odasının açıklamasını da yetersiz bulan Dr. Kaptaner şöyle devam etti.

"Aynı şekilde İzmir Tabip Odası yönetimi de 'terörün her türlüsüne karşıyız diyerek, acayip bir açıklama yapmıştır. Hangi terörün her türlüsüne karşısınız? Katillerin adı belli. Katiller ABDnin paralı uşağı PKKlı katiller. Bunların adını anmanızı kim engelliyor?"