İzmit Belediyesi'nin kadına şiddete karşı bilinçlendirme ve farkındalık amacıyla yaptığı billboard çalışması görülmeye değerdi.

Billboard'larda hayatları ellerinden alınan Şule Çet, Emine Bulut, Özgecan Aslan ve daha nice şiddete kurban giden kadının adları ve yaşasalardı hayatlarının muhtemel devamına yer verildi.





29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20’inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı. Billboard'ta "Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti" yazıldı.





Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un yarım bırakılan hikayesinin devamı ise "Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı" şeklinde yazıldı.









20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ise Mersin Tarsus’ta 11 Şubat 2015’te evine gitmek için bindiği otobüste öldürülmüştü. Özgecan için de "Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı" denildi.