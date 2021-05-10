İzmit Körfezi eski haline geri dönüyor, deniz salyaları toplandı

Deniz salyası yaklaşık bir 1,5 ay önce İzmit Körfezi’nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini artırarak yayılan deniz salyasıyla mücadeleye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ederek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araçlar yönlendirildi. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan deniz salyası İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye yönlendirildi. 42 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 110 ton deniz salyası toplandı. İzmit Körfezi yeniden eski haline dönmeye başlarken, az miktarda kalan deniz salyası da toplanmaya devam ediyor.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU -DHA