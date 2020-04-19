Türkiye İzmit Körfezi'nde su yüzüne çıkan yunuslar görüntülendi

İzmit Körfezi'nde su yüzüne çıkan yunuslar görüntülendi

Türkiye

İzmit Körfezi'nde su yüzüne çıkan yunuslar görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucu büyük oranda temizlenen ve flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'nde son olarak yunuslar görüldü.

19 Nisan 2020, Pazar 19:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmit Marina açıklarında su yüzüne çıkan 4 yunusu, o sırada insansız hava aracını uçuran Cemal Kandemir kaydetti. Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İzmit Körfezi'nde yüzen yunus balıklarını görüntüleyen Cemal Kandemir, yaptığı açıklamada, çatı izolasyon işi yaptığını, hobi olarak da drone kullandığını söyledi.

''Yunusları tesadüf eseri çektim''

Çektiği drone görüntülerini sosyal medyada paylaşarak Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını dile getiren Kandemir, yunus balıklarını görüntülediği anları şöyle anlattı:

"Yunusları tesadüf eseri çektim. Sık sık İzmit Körfezindeki gemileri havadan çekiyorum. O gün de dronu gemi çekmek için uçurduğum sırada suda kıpırtı olduğunu fark ettim. Hareketliliğin olduğu yere yaklaştığımda yunuların suyun yüzeyinde oynadığını gördüm ve bu anları kayda aldım. Yanımda çocuklar vardı, onlar da çok heyecanlandılar. Bu anlar 1 dakika kadar sürdü."

Kandemir, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin çok ilgi gördüğüne dikkat çekerek, "Görüntüleri gören İzmitliler 'Körfezin gerçek sahipleri çıkmaya başladı', 'Körfezimiz eski günlerine döndü' gibi yorumlar yaptı. Özellikle balıkçılar çok sevindi. Video binlerce görüntüleme ve çok sayıda beğeni aldı." ifadelerini kullandı.

AA


İlgili Haberler
Galata Köprüsü'nün hemen yanında yunuslar görüldü


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
O alanı nasıl kazanabiliriz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca son durumu açıkladı: Bugün 127 kişi hayatını kaybetti