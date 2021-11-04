Türkiye İzmit'te zincirleme kaza: 8 araç çarpıştı

İzmit'te zincirleme kaza: 8 araç çarpıştı

Türkiye

İzmit'te zincirleme kaza: 8 araç çarpıştı

İzmit'te, TIR'dan gübre dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

04 Kasım 2021, Perşembe 00:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza saat 21.00 sıralarında Kandıra yolu Yahya Kaptan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kandıra istikametine giden ve plakası tespit edilemeyen bir TIR’dan yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç birbiriyle çarpıştı.

Zincirleme kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan araçlar içerisinde sıkışan 2 yaralıyı, çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol temizleme çalışmalarının ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Gübrenin döküldüğü TIR’ın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

İlgili Haberler
Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde yaralılar varVan'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde yaralılar var