Türkiye İznik Gölü'nde intihar edeceğiz demişlerdi, cesetleri bulundu

İznik Gölü'nde intihar edeceğiz demişlerdi, cesetleri bulundu

Türkiye

İznik Gölü'nde intihar edeceğiz demişlerdi, cesetleri bulundu

Bursa'da "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikleri iddia edilen 34 yaşındaki Hasan ve 31 yaşındaki Hüseyin Karacan kardeşlerin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu.

19 Kasım 2021, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, dün sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. İlçeye giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü’nde intihar edeceğiz' dediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı. Dün gece göl kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdan buldu.

AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen balık adamlar ise su altında çalışmalarını sürdürürken, kardeşlerden bu sabah acı haber geldi. Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin gölde cansız bedenlerine ulaştı. 


Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)


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