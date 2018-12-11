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İznik'te Roma Dönemi'ne ait mozaikler kurtarılmayı bekliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma Dönemi'ne ait taban mozaiğinin, alanın sahibi ile anlaşılamaması nedeniyle çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. Eski İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, “Roma Dönemi'ne ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı” dedi

11 Aralık 2018, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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İznik'te Roma Dönemi'ne ait mozaikler kurtarılmayı bekliyor

Zeugma mozaiklerini Amerika’dan 50 yılda zor aldık. İznik’te Roma Dönemi mozaikleri ise asfaltın altında, üzerine de çöp konteyneri konmuş halde kurtarılmayı bekliyor.

"AMERİKALILARIN ÇALIP GÖTÜRMESİ Mİ GEREKİYOR?"

Gaziantep Zeugma Müzesi’nde sergilenen ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin çalınarak Amerika’ya götürülen diğer parçalarını geri almak için Türkiye 50 yıl uğraştı. İznik’te 2014’te kanalizasyon çalışması sırasında ortaya çıkarılan Roma Dönemi mozaiği için halk, “Bu mozaiğin değerinin bilinmesi için ille Amerikalıların çalıp götürmesi mi gerek?” diyor.

(İHA)

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