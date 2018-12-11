İznik'te Roma Dönemi'ne ait mozaikler kurtarılmayı bekliyor Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma Dönemi'ne ait taban mozaiğinin, alanın sahibi ile anlaşılamaması nedeniyle çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. Eski İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, “Roma Dönemi'ne ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı” dedi