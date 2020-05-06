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Magazin İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım

İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım

Magazin

İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oğlu Fırat ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 14:53 Son Güncelleme:
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İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu. Mucize Doktor'da oynayan Fırat Altınmeşe'nin türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler bu paylaşımı görünce şaşırdı. Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair şu paylaşımı yaptı:

''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...''


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