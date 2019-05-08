İzzet Özilhan'dan Yasemin Özilhan'a uyarı

Yasemin Özilhan'ın bir deri bir kemik kalmasına eşi İzzet Özilhan dayanamadı

08 Mayıs 2019, Çarşamba 08:24 Son Güncelleme:
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İzzet Özilhan'dan Yasemin Özilhan'a uyarı

İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan iki çocuk annesi. Ama incecik. Hani bir deri bir kemik kıvamında. İzzet Özilhan’ın “Çok zayıfsın, artık biraz kilo almalısın” diye uyardığı Yasemin Özilhan tatlıya başladı!

ÇANTASINDA ÇİKOLATA TAŞIYOR

Yasemin Özilhan, sabahları çilek reçeli yediğini, öğle ve akşam ise bulgur pilavı ile makarna tükettiğini, çantasında çikolata taşıdığını söyledi.

POSTA/Halil Kalmuk

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