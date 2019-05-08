İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan iki çocuk annesi. Ama incecik. Hani bir deri bir kemik kıvamında. İzzet Özilhan’ın “Çok zayıfsın, artık biraz kilo almalısın” diye uyardığı Yasemin Özilhan tatlıya başladı!

ÇANTASINDA ÇİKOLATA TAŞIYOR

Yasemin Özilhan, sabahları çilek reçeli yediğini, öğle ve akşam ise bulgur pilavı ile makarna tükettiğini, çantasında çikolata taşıdığını söyledi.

POSTA/Halil Kalmuk