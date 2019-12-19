İzzet Yıldızhan 9 çocuğu için piyango bileti aldı

İzzet Yıldızhan çocukları için piyango bileti alırken görüntülendi. 9 çocuğu olan türkücü , her biri için birer bilet aldı. Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Yıldızhan, “Milli Piyango’dan büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız” sorusuna “Çok şükür her şeyim var. Bir kısmını çocuklarımın eğitimine, bir kısmını da vakıflarımıza bağışlardım” yanıtını verdi.

İzzet Yıldızhan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş ve merak edilenleri canlı yayında şu sözlerle anlatmıştı:

9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL’nin üzerinde.

Hepsine maaş bağladı

9 çocuğumun da aylık maaşı var, cezada kesip ödülde arttırıyorum. 9 yaşındaki çocuğumun bana çok büyük maddi zararı oldu. 86 ekran 3 tane televizyonu parçaladı. Diyelim ki bakıcıya kızdı, karşıdan bir şey fırlatıp kırıyor. İlk televizyonu bana söylediler, ikincide çekindiler, üçüncüde çıldırmıştım artık.

Kadına olan saygınızı kaybetmeyin

Ben çocuklarıma özellikle erkek çocuklarıma hep söylerim ‘oğlum ben anneme nasılsam siz de annenize öyle olun. Kadına olan saygınızı kaybetmeyin. Kardeşlerinize olan saygınızı kaybetmeyin. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değil her şey konuşarak çözülür’ derim. Kızım mesela hiçbir arkadaşının evinde kalamaz. Akşam oldu mu eve döner. Neden kalamaz diye soracaksanız yasak, öyle bir kuralımız var. Ama kızımın arkadaşları bizde kalabilir hiçbir problem yok. Erkekler için bu kural geçerli değil erkekler kalabilir.



