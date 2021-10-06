İzzet Yıldızhan: Ben daha sabırlı çıktım

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy’un programının iki bölümden sonra kaldırılmasıyla ilgili İzzet Yıldızhan da konuştu. 2014’te Bülent Ersoy ile yaptığı program dört hafta süren Yıldızhan “Ben Mustafa Abi’den daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım’ın artık böyle programlar yapmaması, sağlığına dikkat etmesi lazım” dedi.

BABASINI KAYBETTİ

Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşmüş, hastanelik olmuştu. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç’tan kötü haber geldi. Fikret Erkoç dün sabah hayatını kaybetti.