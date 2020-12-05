Magazin İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

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İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler’de park halindeki aracının içinde menajeriyle birlikte yemek yerken görüntülendi.

05 Aralık 2020, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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İş toplantısı için İzmir’den İstanbul’a geldiğini söyleyen Yıldızhan, “Toplantı öncesi karnımız acıktı. Mekanlar kapalı olduğundan yemeğimizi aldık, arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne hallere soktun!” diyerek güldü. Yıldızhan, pandemi kısıtlamalarından memnun olduğunu da sözlerine ekledi:

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Yasakların gelmesi çok iyi. İşi sıkı tutup bu illetten kurtulmamız lazım. Tamam, ticaret yapan insanlar olarak zarar görüyoruz ama insan hayatı paradan daha önemli. Sağlığımız olmasa para neye yarar?”


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