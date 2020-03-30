İzzet Yıldızhan oğlunu tıraş etti
Corona virüs tedbirleri kapsamında berberler de kapandı. İzzet Yıldızhan, oğlunu kendisi tıraş etti.
30 Mart 2020, Pazartesi 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüs sonrası kendisini İzmir’deki evine kapatan İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan’ı tıraş etti. “Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız” notuyla sosyal medyadan paylaşım yapan Yıldızhan'a beğeni yağdı.
https://www.instagram.com/p/B-WhtxfBATy/
9 çocuğu var
İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu var. 7 erkek, 2 kız. Daha önce eğitim masraflarını açıklayan İzzet Yıldızhan şöyle konuşmuştu:
Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde. 9 çocuğumun da aylık maaşı var, ceza kesip ödül de arttırıyorum. 9 yaşındaki çocuğumun bana çok büyük maddi zararı oldu. 86 ekran 3 tane televizyonu parçaladı. Diyelim ki bakıcıya kızdı, karşıdan bir şey fırlatıp kırıyor. İlk televizyonu bana söylediler, ikincide çekindiler, üçüncüde çıldırmıştım artık.