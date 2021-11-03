İzzet Yıldızhan'dan organ bağışına destek
İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde kızları hakkında yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. İzzet Yıldızhan şimdi ise bir derneğin etkinliklerinde ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan organlarını bağışlayacağını belirtti.
03 Kasım 2021, Çarşamba 17:17 Son Güncelleme:
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Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği'nin 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinliklerine, İzzet Yıldızhan'dan destek geldi.
İzzet Yıldızhan, "Organ bağışında malum Avrupa ülkelerinden çok ama çok gerideyiz. Ben de organlarımı bağışlayacağımı buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
İZZET YILDIZHAN’IN KIZLARIYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" diyen türkücü gelen eleştiriler sonrası isyan etti. Hukuki süreç başlattığını söyleyen Yıldızhan, "Keşke yüzüme hakaret etseniz. 4 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum " dedi.
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