Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği'nin 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinliklerine, İzzet Yıldızhan'dan destek geldi.

İzzet Yıldızhan, "Organ bağışında malum Avrupa ülkelerinden çok ama çok gerideyiz. Ben de organlarımı bağışlayacağımı buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZZET YILDIZHAN’IN KIZLARIYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" diyen türkücü gelen eleştiriler sonrası isyan etti. Hukuki süreç başlattığını söyleyen Yıldızhan, "Keşke yüzüme hakaret etseniz. 4 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum " dedi.