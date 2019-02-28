İzzet Yıldızhan'ı çocukları tıraş etti

Türkücü İzzet Yıldızhan'ı gittiği kuaförde oğulları tıraş etti

28 Şubat 2019, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
A A
İzzet Yıldızhan'ı çocukları tıraş etti

İzzet Yıldızhan oğullarını da alıp Zorlu alışveriş merkezinde bulunan berbere gitti.

BABALARINI TIRAŞ ETTİLER

Yıldızhan'ı berber koltuğuna oturtan oğulları, babalarını tıraş etti.

HEPSİNDE DÖVME VAR

Öte yandan, İzzet Yıldızhan'ın çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına kendi markasının dövmesi var.

Yıldızhan dövme konusunda, “Oğullarım ve yeğenlerimde, toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var.Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” demişti.

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren türkücünün dokuz çocuğu var.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.