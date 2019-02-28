İzzet Yıldızhan oğullarını da alıp Zorlu alışveriş merkezinde bulunan berbere gitti.

BABALARINI TIRAŞ ETTİLER

Yıldızhan'ı berber koltuğuna oturtan oğulları, babalarını tıraş etti.

HEPSİNDE DÖVME VAR

Öte yandan, İzzet Yıldızhan'ın çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına kendi markasının dövmesi var.

Yıldızhan dövme konusunda, “Oğullarım ve yeğenlerimde, toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var.Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” demişti.

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren türkücünün dokuz çocuğu var.







