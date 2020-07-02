Bebeklik J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

Bebeklik

J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

Bebeğinizi kucağınıza alma heyecanıyla beklerken bir yandan da erkek bebek isimleri arıyorsanız "J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları" haberimiz tam size göre.

02 Temmuz 2020, Perşembe 18:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

En güzel ve en anlamlı j ile başlayan erkek bebek isimleri arıyor aynı zamanda modern olmasını istiyorsanız "J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları" haberimize bir göz atın.

J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

Janbek: Kuvvetli lider.

Jarin: Yakınmak, haykırmak.

Jenin: Vurmak anlamında.

Jerfi: Derinlik. Derin deniz.

Jeyan: Kükreyen ve kızmış olan.

Jiyan: Kızgın.

İlgili Haberler
H harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleriI -İ harfi ile başlayan en güzel ve anlamlı erkek bebek isimleri


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Ev yapımı oyun ya da aksesuar yapmaya hazırsanız, başlayalım!
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yenidoğan bebeklerde bez değişimi ne sıklıkta olmalı?