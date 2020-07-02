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J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

Janbek: Kuvvetli lider.

Jarin: Yakınmak, haykırmak.

Jenin: Vurmak anlamında.

Jerfi: Derinlik. Derin deniz.

Jeyan: Kükreyen ve kızmış olan.

Jiyan: Kızgın.



