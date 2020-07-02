J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları
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02 Temmuz 2020, Perşembe 18:34 Son Güncelleme:
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J ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları
Janbek: Kuvvetli lider.
Jarin: Yakınmak, haykırmak.
Jenin: Vurmak anlamında.
Jerfi: Derinlik. Derin deniz.
Jeyan: Kükreyen ve kızmış olan.
Jiyan: Kızgın.
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