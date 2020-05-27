Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling, bugünden başlayarak her hafta bir-iki bölümünü yayınlanacak ‘Ickabog‘ isimli yeni çocuk kitabını internet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayacak. Kitabın tamamı 10 Haziran’da internet üzerinden okunabilecek. Yazar karantinadaki çocukların salgın döneminde eğlenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti ve itabı okumak için herhangi bir kayıt işlemi olmadığını söyledi. Ancak eserin hangi internet sitesinden yayınlanacağını açıklamadı.

Bu kitabın fikrinin henüz ‘Harry Potter’ kitaplarını yazarken oluştuğunu belirten Rowling serinin son kitabından sonra yayınlamaya niyet ettiği ‘Ickabog‘u küçükken çocuklarına okuduğunu anlattı.

Kafa karışıklığını gidermek de isteyen sevilen yazar, Ickabog’un efsaneleşmiş Harry Potter serisinin devamı olmadığının altını çizdi.