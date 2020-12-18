Jabra Elite 75t detaylı inceleme - ANC ile daha iyi halen kulaklıklar

Jabra Elite 75t, iki sene önce çıkmasına rağmen teknoloji çok hızlı ilerlediğinde birçok şey değişti. Jabra sektörün deneyimli firmalarından biri olarak kullanıcı geri dönüşlerini çok önemseyerek yeni modelini geliştirdi ve başarılı da oldu.

Tasarımdan başlayalım…

Önceki jenerasyondaki en büyük sorunlardan biri kulaklıkların çok büyük olmasaydı. Jabra bu konuda geliştirmeler yaparak kulaklığı %20 daha küçük bir hale getirdi. Kulaklığın daha kompakt hale gelmesi, kulaklık silikonlarının da kulağınıza daha iyi oturmasını sağlıyor. Spor yaparken ve günlük yaşantımda bu kulaklıkları kullanırken herhangi bir düşme ya da gevşeme sorunuyla karşılaşmadım.

Şarj kutusuna baktığımızda, kulaklıklardaki küçülme doğal olarak onlara da yansımış ve daha taşınılabilir bir hale gelmiş. Pantolon ya da şortunuzun cebine kolayca sığıyor. Benim tavsiyem çanta ya da unutmanızın daha zor olacağı yerlere koymanız. Çünkü kablosuz kulaklıklar çok kolay kaybedilebiliyor.

Kutunun yapısı sert ve pürüzsüz plastikten yapılmış. Plastik olması sizi yanıltmasın çünkü premium hissiyatını size yaşatmakta başarılı. 35 gram ağırlığa sahip olması ve USB-C ile şarj edilmesi onun performansı ve taşınabilirliğini daha da arttırıyor. USB-C portu kullanarak cihazı %100 şarj etmek iki saate yakın bir sürenizi alıyor. Buna ek olarak 28 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Maalesef kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

Bağlantı ve sesle komut

Jabra, kablosuz kulaklık sektöründe problemsiz Bluetooth bağlantı sorununu çözen ilk firmalardan birisi ve bunu geliştirerek devam ediyor. Elite 75t, Jabra kalitesiyle geliştirildiği için mükemmel bir bağlantı performansı sunuyor. Test sürem boyunca herhangi bir kopma veya bağlantı sorunu yaşamadığımı belirtmek isterim. Buradaki ufak sorunlardan biri, tek kulaklığı kullanmak istediğinizde sadece sağ kulaklığı kullanabilme şansınız var.

Bağlantı performansı gerçekten iyi ama her Bluetooth kulaklığın problemi olan gecikme 75t’de de başınıza gelebiliyor. YouTube veya Netflix’te video izlerken senkronizasyon sorunu olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü parti yazılımların alacağı güncellemeyle bu sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Arama performansından bahsedecek olursak, sesimi karşı tarafa iyi ve net aktardığını ama biraz yankılı olduğunu söyleyebilirim. Uzun telefon görüşmeleri esnasında sesimin kötü geldiğine dair herhangi bir şikayet almadım. Ayrıca, Sidetone özelliği sayesinde mikrofonunuzu test edebilir ve sesinizin karşıya nasıl gittiğini dinleyebilirsiniz.

Her iki kulaklığın düğmesi var ve tuşlar üzerinden komut verebiliyorsunuz. Duraklatıp/ oynatmak için sağ kulaklığa bir kere basmanız ya da Siri’yi bağlanmak istiyorsanız iki kere basmanız yeterli. Dışardaki sesi duymanıza olanak sağlayan şeffaf moda geçmek için sol kulaklıktaki düğmeye bir defa basmanı; bir sonraki parçaya geçmek için iki kez, geri gelmek içinse üç kez basmanız yeterli. Tuşa basılı tuttuğunuzda iki kulaklıkta da ses kesiliyor. Ayrıca, bir şey izlerken veya dinlerken kulaklığı çıkarttığınızda ses duraklatılıyor.

Ses performansı

Şeffaf dinleme özelliği son dönemde hayatımıza giren güzel özelliklerden biri ve 75t’nin de kullanıcılara sunduğu yeteneklerden. Şeffaf mod gayet güzel çalışıyor, özellikle yoğun şehir hayatında etrafınızı duymak istediğinizde istenileni veriyor.

Elite 75t, piyasada iyi ses kalitesine sahip olabileceğiniz nadir kulaklıklardan birisi. Özellikle benim gibi Hip-Hop, EDM ve bass ağırlıklı parçalar dinliyorsanız size hitap edebilecek bir kulaklık. Şunu belirtmem de fayda var, 75t, tiz seslerde çok iyi performans vermiyor, ekolayzır ayarı yapıldıktan sonra daha iyi performans alabilirsiniz. Ancak bass ağırlıklı şarkılar kadar iyi bir geri bildirim vermiyor.

2.0.0 güncellemesiyle birlikte kulaklıklara aktif gürültü engelleme özelliği de eklendi. Sound+ uygulamasını kullanarak yazılımınızı güncelleyebilirsiniz. Aktif gürültü engelleme özelliğinin güncelleme ile gelmesi bence diğer firmalara örnek olacak bir davranış, Jabra’yı burada kutlamak gerek. Yazılımla geldiği için kötü bir performans verdiğini düşünmeyin, dış dünya ile olan bağlantınızı iyi seviye de koparıyor.

Sonuca bağlayacak olursak

1.300 TL civarı bütçeniz varsa ve bass ağırlıklı müziklerden hoşlanıyorsanız bence Jabra Elite 75t uygun bir tercih olabilir. Yeni güncellemeyle aktif gürültü engelleme gelmesi ve şeffaf mod olması da bu fiyat seviyesinde onu en güçlülerden biri yapıyor.





Artıları

Yeni kompakt tasarım

Kaliteli müzik performansı

Uzun süren batarya ömrü

Stabil bağlantı





Eksileri

Sol kulaklık tek başına kullanılamıyor

Kablosuz şarj yok