Jabra Elite 85t detaylı inceleme

TASARIM

Elite 85t, Jabra'nın yerleşik aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk modeli ve şirket bunu boyuttan veya uyumdan ödün vermeden yaptıklarını iddia ediyor. Elite 75t'den biraz daha büyükler, ancak kulaklık ucunun farklı olması dışında ikisi arasında çok büyük fark yok.

Boyut, rahat bir oturuş elde etmenize de yardımcı oluyor. Bu tipteki diğer kulaklıkların aksine, Elite 85t'nin ergonomik şekli onun kulağınızda kolayca girmesi ve düşmemesini de sağlıyor. Jabra aynı zamanda böyle bir tasarımın daha iyi sızdırmazlık ve uyum sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyor. oval şekilli üç çift silikon EarGel de (S, M, L) kutunun içinde yer alıyor.

Kulakta basıncın oluşmasını önlemek için havalandırma delikleri de var. Ağırlık ise her kulaklık için 7g. Bu da onu taktıktan sonra kulağınızda zar zor fark edeceğiniz anlamına geliyor. Kulağa tam oturuyor dedim ama Bazılarınız bu uyumu gevşek bulabilir. Ancak kendi adıma bunların bu yıl kullandığın en rahat kulaklıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Yorgunluk başlamadan önce tomurcukları spor yaparken yaklaşık 1,5 saat kullanabilirsiniz.

Burada rahatsızlığı önlemek için düğmeye basmak için gereken basınç seviyesi de düşürülmüş. Düğmeler gerçekten çok az baskı gerektiriyor ve duyarlı. Bu nedenle komutları Elite 85t ile kulağınızdan da verebilirsiniz.

Kullanma açısından sağ ve sol tek ne işe yarıyor ondan da bahsedeyim. Oynatma kontrolü ve ses asistanının etkinleştirilmesi sağda gerçekleştirilirken, sol kulaklıktan ANC ve HearThrough arasında geçiş yapabilir, çalma, ses ve parçalar arasında atlama yapabilirisiniz. İki ve üç kez dokunma sırasıyla ileri ve geri atlarken, her iki kulaklıkta da basılı tutulduğunda ses seviyesi değişiyor. Yine çağrıları da kulaklıkla kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Kulaklıklar gibi, onları tutan şarj kutusu da şık ve küçük formda. Bir Bose veya Sony ile karşılaştırıldığında, bu üniteyi zahmetsizce cebinizde taşıyabilirsiniz.

85t'nin şarj kutusu, 75t ve 65t kasalarının bir melezi. Bu sürüm tomurcukların daha kalın biçimini barındırmak için biraz daha büyük. LED şarj göstergesinin de öne taşındığını göreceksiniz. Ek olarak, tomurcukların güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlamak için iç kısımdaki mıknatıslar da daha güçlü. Plastik dış kısım, AirPods Pro kutusuna göre sürtünme ve çizilmelere karşı daha dayanıklı.

Kasanın kendisi 25 saatlik pil ömrüne sahip ve kulaklıklar ANC açıkken 5,5 saat sunuyor. ANC kapalıyken bu süre 7,5 saat. Hızlı şarj da desteklenir; 15 dakikalık şarj, bir saatlik oynatma sağlıyor. Kasa aynı zamanda Qi uyumlu, bu nedenle bir şarj pediniz varsa Elite 85t mutlu bir şekilde ondan beslenebilir, şarj olabilir.

Yüksek ses, yoğun kullanım ve ANC çoğu kablosuz kulaklıkta pilin hızlı bir şekilde tükenmesine neden olur. Ancak Elite 85t gücü inanılmaz derecede iyi optimize ediyor. Uygulamada Uyku Modu da var, 15 dakika ila 2 saat arasında herhangi bir yerde etkin olmadığında tomurcukları otomatik olarak kapatarak pil ömrünü koruyor. Bu süreyi de siz seçiyorsunuz.

Elite 85t, Elite 75t'nin IP55'ine kıyasla IPX4 derecesine sahip. Tasarım değişiklikleri nedeniyle IP derecelendirmesi burada büyük bir darbe alıyor. Su sıçramalarına karşı korunuyorlar, ancak toza karşı daha az koruma sunuluyor.

Jabra 85t, Alexa, Google ve Siri sesli asistanlarıyla birlikte çalışabiliyor. Her kulaklığın içine, telefon görüşmelerinde gürültü azaltma ve giden aramalarda rüzgar koruması için altı adet mikrofon yerleştirilmiş. Bluetooth bağlantısı 5.0 ve herhangi bir kesinti ile karşılaşmamış olsam da süpermarketlere girip çıkarken ya da güvenlik sistemlerinden geçerken ufak da olsa parazitler yaşadım.

Codec desteği SBC ve AAC'de duruyor. CD kalitesinde veya daha üstünde müzik akışı için aptX burada yok.

Elite 85t, Jabra'nın Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme teknolojisine sahip ve bu konudaki performansı cidden iyi. Sound + uygulamasında ayarlanabilen, her birinde 3 desibel artan beş seviyelik gürültü iptali var. Kulaklık, dıştan gelen gündelik gürültüyü yani trafik, su, fan ses gibi şeyleri bastırabiliyor.

Ancak Bose QuietComfort Kulaklıkları veya Sony kadar iyi değil. Hala diğer insanların seslerini ve yanınızda geçen her boyuttaki araçları duyabilirsiniz.

HearThrough özelliği gürültüyü filtreliyor, böylece çevrenizdekileri duyabilirsiniz. Etkisi ise yeterince doğal. Sadece onu maksimum seviyeye çıkardığınızda gürültü devreye girebiliyor.

HearThrough seviyelerini Sound + uygulamasının MySound bölümünde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca ANC, HearThrough ve Off modları arasında hızlı geçiş için "düğmeler" de bulunuyor. Bu kontrollerin altında müzik ekolayzır ayarları ve sesi özelleştirmek için ön ayarlar ile Soundscapes adı verilen bir özellik bulunuyor.

Daha önce Soundscapes gibi bir özelliğe rastlamadım. Diğerlerinin yanı sıra okyanus dalgaları, fırtına ve bir mağara sesi gibi çeşitli sesleri taklit ederek ek izolasyon sunuyor. Tuhaf ama etkiyi çok beğendim. Kafa dinlemek ya da insanlardan uzaklaşmak için kullandığım bir özellik benim için. Uygulamadaki diğer özellikler arasında ürün yazılımı güncellemeleri, özelleştirme düğmeleri ve ne kadar pil kaldığına dair görsel göstergeler bulunuyor.

PERFORMANS

Elite 85t’nin Müziğe yaklaşımı ölçülü ve türler açısından çok yönlülük sunabiliyor.

Tonlama performansı oldukça dengeli ve ayrıntılı. Bas seviyelerinden ödün vermeden kayıtlarda daha yüksek perdeli sesleri ve ince nüansları duyabileceksiniz.

Frekans aralığının daha alt seviyelerinde Elite 85t'nin 12 mm sürücüleri, boyutuna göre bas dağıtımında da güçlü bir etkiye sahip. Doğukan yakuttan bam bam dinlerken vuruşlar etli bir gürültüyle iniyor

Sony WF-1000XM3 ile karşılaştırıldığında, Elite 85t alt kayıtlarda aynı seviyede nüans sunamıyor. Büyük bas performansıyla başa çıkması gereken yerde Jabra aslında rafine edilmemiş bir dokunuşla ses çıkarabiliyor.

Genel ses performansı anlamında bu kulaklıkların ürettiği enerji, ritim ve akış konusunda herhangi bir şikâyetim yok. Ancak şu da var ki Elite 85t’nin karşısında daha iyi ses veren kulaklıklar mevcut.

Bir de Elite 85t'nin orta sınıf performansında fark daha belirgin. Orta aralıktaki ayrıntı miktarı iyi olsa da Sony'ler bu anlamda daha keskin ve ince. Özellikle de erkek ya da kadın vokallerde bunu anlayabilirsiniz.

Bu arada tomurcuklar son derece gürültülü olabilir. Kulaklarınızı canlı bir sesle beslemek ve işitme hasarını önlemek istiyorsanız sesi maksimum seviyeden beş kademe altta tutmanızı tavsiye ederim.

Mobil cihazınızdan düzenli olarak YouTube kliplerini veya Netflix dizilerini izleyen bir tipseniz, buradaki sesten memnun kalacaksınız. Sesli kitaplar ya da podcast'lerdeki ses de oldukça tatmin ediciydi.

Buradaki çağrı kalitesi de rakiplerine göre iyi. Telefon görüşmelerinde veya Zoom konferanslarında bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Tomurcukları aynı anda iki farklı cihaza da bağlayabilirsiniz.

Ses anlamında Jabra Elite 85t’yi kullanmak evet keyifli ama kablosuz kulaklık havuzunda çok fazla rakip var. Ve ses dediğimiz şey zaten kullanıcıya göre değişen bir durum.

Sonuca bağlıyorum

Jabra Elite 85t, eğlenceli ses, sağlam gürültü engelleme ve rahat uyum ile hoşunuza gidecek çok şey sunuyor. Sorun şu ki, daha iyi performans gösteren kablosuz kulaklıklar da piyasada mevcut. Sony WF-1000XM3 de bunlardan biri.

Jabra kulaklıkları seviyorsanız ve spor salonunda yanınıza arkadaş arıyorsanız yine evet elite 85t ye bakabilirsiniz. Ancak Her türden zorlu egzersiz için bir şeyler istiyorsanız, Jabra Elite Active 75t'yi öneririm: IP57 sertifikasıyla hem toza hem de suya dayanıklı.

Buna rakip ne olabilir derseniz… Jabra’dan daha iyi ses ve ANC sunan Sony WF-1000XM3 olabilir.

Sonra Bose var. QuietComfort evet daha pahalıdır, ancak gürültü önleyici performansı çok daha iyi. doğal ve büyük bir ses sağlarken aynı zamanda mükemmel bir sızdırmazlık da sunuyor.

Kısacası Elite 85t ile Jabra, ANC'yi kablosuz kulaklık serisinde getirdi. Hem ses hem de gürültü engelleme açısından etkili bir performans ortaya koyarken, daha iyi performans gösteren seçenekler mevcut. Bundan sonrası sizin kararınıza kalmış.