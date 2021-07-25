Jack Dorsey: Bitcoin, Twitter geleceğinin büyük bir parçası olacak

Etkinlikte Dorsey, Bitcoin’in sahip olduğu topluluk ve sürekli gelişmesi sebebiyle ona internetin ilk zamanlarını hatırlattığını ifade etti ve lider kripto para biriminin internetin yerel para birimi olmak için en iyi aday olduğunu belirtti.

Jack Dorsey’in Bitcoin ve Twitter hakkındaki açıklaması şu şekilde: “İnternetin yerel bir para birimi, küresel bir para birimi varsa, Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar gibi ürünlerle çok daha hızlı hareket edebiliyoruz ve bu sayede gezegendeki her bireye ulaşabiliyoruz. “Pazar bazında bir yaklaşıma gitmek yerine, bunun geleceğimizin büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyayı daha fazla merkezileştirmeyi ve daha fazla ekonomik teşvik sağlamayı düşündüğümüzde, sahip olunacak para biriminin üzerinde çok fazla yenilik olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, alana bakmaya ve agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin Twitter ve Twitter hissedarları için son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”



