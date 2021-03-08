Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tweet'lerin satın alınabileceği Valuables BY Cent platformunun bağlantısına yer verdi. Bu bağlantı, Jack Dorsey'in 2006 yılında paylaştığı ilk Tweet için oluşturulan satın alma sayfasına yönlendiriyordu. Tweet, Jack Dorsey tarafından NFT haline getirildi ve satışa sunuldu. 2006 yılındaki ilk tweet açık artırmayla 2.5 milyon dolara alıcı buldu

NFT’ler dijital malların mülkiyetini belirlemek içinBitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki veritabanı teknolojisi olan ‘blockchain’i kullanıyor.

Söz konusu tweet açık artırma sonlandığında kamuya açık kalmaya devam edecek.

Alıcıya Dorsey tarafından dijital olarak imzalanarak doğrulanmış ve ayrıca orijinal tweet’in metaverisini içeren bir sertifika verilecek.

Tweet üç ay önce hayata geçen tweet pazarı olarak nitlendirilen ‘Valuables by Cent’ tarafından satışa çıkarıldı.

Platformun sitesinde tweet satın almak önemli birinden imza almaya benzetilerek şu ifadelere yer verildi: “Dijital içerik sahibi olmak finansal bir yatırım anlamına geliyor. Manevi bir değeri var. İmzalı baseball kartı gibi NFT’lerde de içerik yaratıcısının imzasını taşıyor. Bu da onları nadir bulunan, eşsiz ve değerli bir şey yapıyor.”