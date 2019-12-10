Dünyaca ünlü fenomen dizi ‘Game of Thrones’ta, Joffrey Baratheon rolüne hayat veren Jack Gleeson, kız arkadaşıyla İstanbul’a geldi. İrlandalı oyuncu, önceki gün şehirde ayak basmadık yer bırakmadı. Gleeson, Kadıköy, Eminönü ve Üsküdar gibi yerleri gezerek, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Kadıköy’de yürüyorsun, karşına Joffrey çıkıyor'

Oyuncunun bir hayranı çektiği kareyi Twitter’da paylaşarak, “Kadıköy’de yürüyorsun, karşına Joffrey çıkıyor. Daha saçma çok az şey gördüm” notunu yazdı.





Kullanıcıya, “Şaka gibi, keşke dövseydin” gibi yüzlerce mesaj geldi. Gleeson’un, çiğköfteciye ve pilavcıya gittiği öğrenildi.



