Geçen günlerde koronavirüse karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’in tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncuyla ilgili açıklama yapan yetkililer “Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong’ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı” iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

"Güvendeyim ve çok sağlıklıyım"

Chan de hakkında çıkan bu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu, koronavirüse yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, “Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!” dedi.