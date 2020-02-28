Magazin Jackie Chan'den, 'koronavirüsten karantinaya alındı' iddiasına yanıt

Jackie Chan'den, 'koronavirüsten karantinaya alındı' iddiasına yanıt

Magazin

Jackie Chan'den, 'koronavirüsten karantinaya alındı' iddiasına yanıt

Geçen haftalarda korona virüsünün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, korona nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Jackie Chan, bu iddialara yanıt verdi.

28 Şubat 2020, Cuma 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Geçen günlerde koronavirüse karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’in tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncuyla ilgili açıklama yapan yetkililer “Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong’ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı” iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

"Güvendeyim ve çok sağlıklıyım"

Chan de hakkında çıkan bu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu, koronavirüse yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, “Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!” dedi.

İlgili Haberler
Japonya, Koronavirüs nedeniyle okulları kapatıyor
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: Yeni tip koronavirüs, belirleyici bir noktaya ulaştı

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (28 Şubat 2020)