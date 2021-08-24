Ekonomi Jackson Hole toplantısı nedir? Jackson Hole toplantısı ne zaman yapılacak?

Jackson Hole toplantısı nedir? Jackson Hole toplantısı ne zaman yapılacak?

Ekonomi

Jackson Hole toplantısı nedir? Jackson Hole toplantısı ne zaman yapılacak?

Jackson Hole toplantısı ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merakla beklenmeye başlandı. Döviz ve bununla paralel olarak tüm piyasalara etki eden FED toplantısının yapılmamasının ardından gözler Jackson Hole toplantısının ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, Jackson Hole toplantısı nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

24 Ağustos 2021, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Jackson Hole toplantısı, dünya genelindeki yatırımcıların odağında bulunuyor. Ağustos ayında FED toplantısının yapılmaması nedeniyle piyasaya yön vermesi beklenen kritik toplantı için analistler şimdiden yorum yapmaya başladı. Peki, Jackson Hole toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Jackson Hole toplantısına her yıl dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacıları katılıyor ve ekonomik açıdan önemli kararlara imza atılıyor.  

JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Uzmanlar, yatırımcıların önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığına dikkat çekerek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola yönelik daha fazla netlik aranacağını belirtiyor.

 

 

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