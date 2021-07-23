Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Avrupa futbolunda yaz dönemine şu ana kadar damga vuran Jadon Sancho transferini oyuncunun imzasıyla resmiyete kavuşturdu. Manchester United, Sancho ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibi, daha önce Sancho'nun transferi adına kulübü Borussia Dortmund ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı. EURO 2020'nin sona ermesiyle birlikte 21 yaşındaki yıldız, United'a imzayı attı.

Almanya'da Borussia Dortmund ile geçirdiği 4 sezonda 50 gol, 64 asistlik performansıyla yıldızlaşan Sancho; imza sonrası açıklamalarda bulunurken, "İngiltere'ye döneceğimin her zaman farkında olsam da bana A takımda oynama şansı verdiği için Dortmund'a minnettar kalacağım. Manchester United'a katılma şansı adeta bir rüyanın gerçekleşmesi... Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu genç ve heyecan verici kadroyla birlikte taraftarların hak ettiği başarıyı getirebilecek özel bir takıma dönüşebiliriz. Oyunumu daha da geliştirmek adına menajerimiz ve teknik ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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