İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun transferi için anlaşma sağladı. Dortmund, Manchester United ile 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

İngiliz ekibi de resmi twitter hesabından "Jadon Sancho'nun United'a transferi için prensipte anlaşmaya vardık" açıklamasını yaptı. Manchester United'ın Jadon Sancho için Dortmund'da 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euro'ya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaparak göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.



