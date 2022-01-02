Jahrein, Twitch ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı

Jahrein, geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla da platform ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Şimdiyse resmen platformdan ayrıldığını duyurdu.

Jahrein, Instagram hikayesinden şu şekilde açıklama yaptı: “Twitch ile sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde feshettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak, rahat olduğum ‘comfort zone’umdan çıkarak yapılması gerekeni yaptım.”

Hikayelerinin devamında ise Jahrein şunları söyledi: “#TemizTwitch dedik…ve bu akıma katılan neredeyse bütün yayıncılar şu anda yayınlarına Twitch üzerinden devam etmekteler. Ben maalesef edemeyeceğim. Mayıs’a kadar Twitch ile sözleşmem olmasına rağmen bu platformda yayın açmayı artık kendime yakıştıramadığım için bu platformdan uzuyorum. Yeni bir platforma geçeceğim.”

Başka bir platformda yayın yapmaya devam edeceğini paylaşan Jahrein, 5-10 Ocak tarihleri arasında yeniden yayına girmeyi planladığını ifade etti.