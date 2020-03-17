Türkiye JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Türkiye

JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi. Bir asker akıntıya kapılıp kayboldu.

17 Mart 2020, Salı 15:02 Son Güncelleme:
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Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.


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